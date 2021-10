Inter-Sheriff, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della prima vittoria europea della stagione. L'Inter di Simone Inzaghi, nella serata di martedì 19 ottobre (fischio d'inizio alle 21), ospiterà a San Siro lo Sheriff nella terza giornata del girone D di Champions League. La formazione di Vernydub, a sorpresa, guida il gruppo grazie alle vittorie conquistate contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid, mentre i nerazzurri, reduci dal ko in campionato sul campo della Lazio, navigano a quota uno. Per Handanovic e compagni, quindi, una gara da vincere per rilanciare le proprie ambizioni di passaggio del turno.

Inter-Sheriff, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida contro lo Sheriff, si affiderà al suo solito 3-5-2, con Lautaro Martinez preferito a Correa per affiancare Dzeko in attacco. In mezzo al campo possibile chance per Vidal al posto di Calhanoglu, con il cileno che potrebbe completare il reparto con Barella e Brozovic. Sulle corsie esterne Darmian e Dimarco sono rispettivamente favoriti su Dumfries e Perisic, mentre in difesa conferme in vista per Skriniar, De Vrij e Bastoni. In porta lo sloveno Handanovic.

Inter-Sheriff, le scelte di Vernydub

Dall'altra parte Vernydub, privo di Athanasiadis, Yakhshibaev, Belousov e Kyabou, si affiderà al 4-2-3-1, con Bruno al centro dell'attacco sostenuto da Traore, Kolovos e Castaneda. Coppia di centrocampo formata da Addo e Thill, mentre in difesa, a protezione del portiere Celeadnic, ci saranno Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano.

Inter-Sheriff, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Bruno. All. Vernydub

Inter-Sheriff, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Sheriff sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. La garà potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.