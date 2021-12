Sorteggio ottavi Champions League, ipotesi migliore e peggiore per l'Inter

Si è dovuta accontentare del secondo posto l'Inter di Simone Inzaghi nel girone D di Champions League. I nerazzurri, nell'ultima giornata, si sono infatti arresi per 2-0 al Bernabeu al Real Madrid, chiudendo proprio alle spalle degli spagnoli la prima fase del torneo. Handanovic e compagni, quindi, saranno adesso inseriti in seconda fascia nell'urna di Nyon, con il sorteggio per gli ottavi di finale che si svolgerà lunedì 13 dicembre alle 13. Una situazione che mette l'Inter a forte rischio di incrocio con una big.

Sorteggio ottavi Champions League, regolamento e possibili avversarie dell'Inter

L'Inter sarà inserita tra le squadre di seconda fascia insieme alle altre formazioni che hanno chiuso al secondo posto il rispettivo girone, ovvero Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Benfica, Salisburgo, Chelsea ed una tra Villareal e Atalanta (le due formazioni si sfideranno giovedì 9 dicembre al Gewiss Stadium, dopo il rinvio causa neve). Teste di serie saranno invece le vincitrici degli otto gironi: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Lilla e Juventus. Da regolamento non si possono incontrare due squadre della stessa Nazione (quindi i nerazzurri non potranno affrontare la Juventus) e che si sono già affrontate nei gironi (per uomini di Simone Inzaghi, di conseguenza, niente Real Madrid). Possibili avversarie dell'Inter sono quindi Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Lilla.

Inter, sorteggio ottavi Champions League: ipotesi migliore e peggiore

Il sorteggio più agevole, per i nerazzurri, sarebbe quello che vedrebbe accoppiati Dzeko e compagni ai francesi del Lilla, che hanno chiuso il proprio girone davanti a Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg. In alternativa non andrebbe troppo male un sorteggio con Ajax (ma i lancieri hanno stupito nella prima fase collezionando sei vittorie in altrettanti incontri) e Manchester United (che può comunque contare su un organico di primo livello, nel quale spicca l'ex juventino Cristiano Ronaldo), mentre sono assolutamente da evitare City, Bayern Monaco e Liverpool, tutte squadre che, al momento, sembrano fuori portata per la formazione di Inzaghi.