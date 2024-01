Inter, chi sostituirà gli squalificati Calhanoglu e Barella con la Fiorentina

Il trionfo in Supercoppa, con i nerazzurri che, dopo aver travolto in semifinale per 3-0 la Lazio, hanno superato in extremis nella finalissima il Napoli di Mazzarri con una rete di Lautaro Martinez, ha lasciato alcune scorie in casa Inter. Sì, perché Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono stati ammoniti durante il torneo e, essendo diffidati, salteranno la prossima gara di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 28 gennaio alle 20.45 all'Artemio Franchi. Una sfida importantissima per i nerazzurri, scavalcati momentaneamente in testa alla classifica dalla Juventus, che ha approfittato dell'impegno in Supercoppa dei rivali per mettere la freccia.

Assenza particolarmente pesante per i meccanismi della formazione di Simone Inzaghi è quella di Calhanoglu, faro della manovra dell'Inter. Il turco, nel corso di questa stagione, sta infatti mantenendo un elevato standard di rendimento, offrendo il proprio prezioso contributo anche in fase realizzativa: sono infatti già undici le reti segnate dall'ex milanista, di cui ben nove in campionato. A sostituirlo, verosimilmente, sarà Kristjan Asllani, al quale spetterà il compito di dettare i tempi alla squadra.

Al posto di Barella, invece, è pressoché scontato l'impiego di Davide Frattesi, uno dei colpi estivi del mercato nerazzurro. L'ex Sassuolo, fino a questo momento, ha trovato spazio soprattutto a gara in corso, venendo utilizzato da Inzaghi negli ultimi venti-trenta minuti di gara. Adesso, per lui, un'occasione da sfruttare al meglio per cercare di ritagliarsi uno spazio maggiore all'interno dello scacchiere interista.