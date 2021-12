Inter - Spezia 2-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Nel sedicesimo turno del campionato di Serie A si affrontano Inter e Spezia, in un match importantissimo per entrambe le squadre, seppur per motivi ben differenti. Partono fortissimo i padroni di casa che macinano occasioni con Lautaro e Correa che impegnano Provedel più volte. Al 36’ il gol del vantaggio: Martinez si inventa un colpo di tacco che diventa assist per Gagliardini: destro all’altezza del dischetto del rigore e Provedel spiazzato. Il raddoppio nella ripresa su calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Kiwior su tiro di Martinez: l'attaccante argentino trasforma.

Il tabellino

RETI: 36′ Gagliardini 57′ rig. Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, D’Ambrosio, Dimarco; Dumfries, Gagliardini (86′ Vidal), Brozovic (86′ Vecino), Calhanoglu (67′ Sensi), Perisic; Lautaro (74′ Dzeko), Correa (74′ Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dzeko, Sensi, Vidal, Barella, Cortinovis, Zanotti, Carboni, Satriano. Allenatore: Inzaghi.

SPEZIA(4-3-3): Provedel; Amian (45′ Bastoni), Erlic, Hrstov, Kiwior; Kovalenko (64′ Bourabia), Sala (64′ Maggiore), Reca (45′ Ferrer); Salcedo (68′ Verde), Manaj, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Verde, Nzola, Colley, Bastoni, Ferrer, Antiste, Maggiore, Nikolaou, Strelec. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Ghersini.

AMMONIZIONI: 30′ Manaj 44′ Lautaro Martinez 56′ Kiwior.

Inter - Spezia 2-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Spezia 2-0 giocata mercoledì 1 dicembre sono disponibili su Sky Sport