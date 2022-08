Inter-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per dare seguito al (sofferto) successo conquistato all'esordio sul campo del Lecce. Questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, che nella seconda giornata del campionato di Serie A ospiterà a San Siro lo Spezia (fischio d'inizio sabato 20 agosto alle 20.45), reduce dall'affermazione interna sull'Empoli. I nerazzurri non vogliono fallire nel primo appuntamento di fronte al proprio pubblico, confermando quel ruolo a loro da molti attribuito di candidata principale alla conquista dello scudetto. Occhio però ai liguri, che hanno ben figurato nel debutto stagionale.

Inter-Spezia, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro lo Spezia, dovrà fare a meno di Mkhitaryan, alle prese con un problema muscolare. Rispetto alla formazione che all'esordio ha battuto lo Spezia potrebbe esserci un solo cambio, con l'inserimento dal primo minuto sulla corsia mancina di Dimarco al posto di Gosens. Dall'altra parte, nel 3-5-2 nerazzurro, confermato Dumfries, match winner al Via del Mare, mentre in mezzo al campo ancora spazio per Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco il tandem Lautaro-Lukaku, in difesa Skriniar (al centro di alcune voci di mercato), De Vrji e Bastoni. Tra i pali Handanovic.

Inter-Spezia, le scelte di Gotti

Gotti, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio Verde (sicuramente out invece Amian, Ferrer e Antiste): se dovesse recuperare, toccherà a lui affiancare Nzola in attacco, altrimenti spazio per uno tra Maldini e Strelec. A centrocampo Agudelo, Bourabia e Bastoni, con le corsie esterne presidiate da Gyasi e Reca. In difesa spazio per Caldara, Kiwior e Nikolau a protezione del portiere Dragowski.

Inter-Spezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Bastoni, Agudelo, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti

Inter-Spezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.