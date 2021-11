Inter-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Continuare nella propria striscia positiva per andare all'assalto della vetta. Questo l'obiettivo dell'Inter, che nella quindicesima giornata del campionato di Serie A ospiterà a San Siro lo Spezia (fischio d'inizio mercoledì 1 dicembre alle 18.30). Un match in cui i nerazzurri, reduci dalle vittorie con Napoli e Venezia, andranno a caccia di altri tre punti per tentare di colmare il gap dal primo posto, oggi distante quattro lunghezze. Lo Spezia, che negli ultimi due turni ha incassato altrettanti ko contro Atalanta e Bologna, ha però bisogno di punti salvezza, visto che il margine sulla zona retrocessione si è ridotto ad un solo punto.

Inter-Spezia, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro lo Spezia, dovrà fare a meno di Darmian e Ranocchia, alle prese con problemi muscolari, oltre che di De Vrij e Kolarov. Nel 3-5-2 nerazzurro probabile spazio dal primo minuto in attacco per Correa al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko inizialmente in panchina. In mezzo al campo Vidal potrebbe far rifiatare Barella per completare il reparto con Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Dimarco (in vantaggio su Perisic) sulle corsie esterne. In difesa chance dal primo minuto per D'Ambrosio insieme a Bastoni e Skriniar. Tra i pali Handanovic.

Inter-Spezia, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Nzola al centro dell'attacco sostenuto ai suoi lati da Gyasi ed uno tra Verde (in leggero vantaggio) e Colley. Linea di centrocampo formata da Sala, Maggiore ed uno tra Agudelo e Kovalenko, mentre in difesa, da destra verso sinistra, ci sarà spazio per Amian, Erlic, Nikolaou e Bastoni. In porta Provedel.

Inter-Spezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Skriniar; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Agudelo, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta.

Inter-Spezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin.