Inter, terza maglia amarcord per la stagione 2020/2021: strisce orizzontali per ricordare Coppa Uefa '98. Le foto

È una terza maglia amarcord, quella che utilizzerà l'Inter nella stagione 2020-2021. La divisa, svelata ufficialmente dal club attraverso i suoi canali social e caratterizzata da un design a righe orizzontali grigie e nere, è infatti un omaggio alla formazione di Gigi Simoni che, nel 1998, conquistò la Coppa Uefa battendo in finale per 3-0 la Lazio in una sfida tutta italiana. Una scelta che vuole essere di buon auspicio in vista delle prossime avventure internazionali dei nerazzurri: la maglia, non a caso, verrà utilizzata proprio negli impegni europei della prossima stagione, durante la quale la formazione di Antonio Conte, per il terzo anno consecutivo, si presenterà ai nastri di partenza della Champions League.

"FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo terzo kit, caratterizzato da un design dalle strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, per la stagione 2020-21 - si legge nel comunicato pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale - . Il kit, che sarà indossato nei match delle competizioni europee della prossima stagione, celebra la 'jersey culture' degli anni Novanta. La maglia, che presenta strisce nere e grigio scuro, riporta il logo dell'Inter al centro e raffinati dettagli gialli. Un'etichetta che riporta la scritta "Inter Milano" appare sulla nuca, a suggellare il legame tra la squadra e la città, da sempre ispirazione anche di stile e trend. La forma del colletto e la finitura blu dello scollo e delle maniche incorniciano perfettamente la maglia. Pantaloncini e calzettoni neri completano il look".

"La divisa - continua il comunicato - fa parte della più ampia collezione dei terzi kit Nike stagione 20-21 ispirati ai leggendari archivi Air Max; infatti la nuova terza maglia dell'Inter prende inspirazione dall'Air Max 97 'Silver Bullets' mentre il legame che unisce Inter e Air Max continua anche nella produzione di una Air Max 270 React ispirata ai colori della maglia del team. Il terzo kit 2020-21 di FC Internazionale Milano sarà disponibile su nike.com, store.inter.it e presso Nike Milano - Corso Vittorio Emanuele II e l'Inter Store Milano - Galleria Passarella a partire dal 23 settembre. Nella prima settimana - sottolinea il club -la vendita sarà riservata ai Nike members, ai titolari di tessera "Siamo Noi", soci Inter Club, Members e abbonati della stagione 2019-20 e dal 30 settembre anche nei principali rivenditori autorizzati".

