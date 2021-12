Inter - Torino 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Inter e Torino. I granata sono reduci da due successi casalinghi contro Bologna e Verona mentre i neroazzurri vincono da sei partite consecutive. Partono forte i ragazzi di Inzaghi che al 13’ mettono in mezzo un pallone interessante che Milinkovic-Savic manca in uscita, ma la difesa fortunatamente interviene. Al 18’ Pjaca rischia di fare 0 a 1, il numero 11 calcia con un destro a giro sul secondo palo che sfiora il goal. L’Inter però non molla e al 30’ va in vantaggio: Dzeko serve alle spalle Brozovic, velo per Dumfries, che non sbaglia.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (38' st D'Ambrosio), Vidal (37' st Sensi), Brozovic, Calhanoglu (24' st Vecino), Perisic (45' st Dimarco); Dzeko, Martinez (24' st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Darmian, Kolarov, Ranocchia, Gagliardini, Satriano. Allenatore: Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (20' st Rodriguez); Singo (31' st Ansaldi), Lukic, Pobega (20' st Mandragora), Aina; Brekalo (31' st Praet), Pjaca; Sanabria (14' st Warming). A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Kone, Linetty, Rincon, Warming, Zaza. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: 30' pt Dumfries (I).

NOTE: Ammoniti: Calhanoglu (I). Recupero: 0' pt, 4' st.

Inter - Torino 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Torino 1-0 giocata mercoledì 22 dicembre dicembre sono disponibili su Sky Sport