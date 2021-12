Inter-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vuole la settima vittoria consecutiva l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, già certi del titolo di campioni d'inverno, ospiteranno a San Siro il Torino mercoledì 22 dicembre alle 18.30 nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata. Dzeko e compagni, che nell'ultimo turno hanno dato un'ulteriore prova di forza con la larga vittoria per 5-0 sul campo della Salernitana, hanno al momento quattro punti di vantaggio su Napoli e Milan, impegnate rispettivamente contro Spezia ed Empoli. Il Torino, invece, arriverà al Meazza forte degli ultimi quattro risultati utili consecutivi, con le vittorie contro Bologna e Verona che hanno permesso ai granata di portarsi a metà classifica.

Inter-Torino, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro il Torino, dovrà fare a meno dello squalificato Barella e dell'infortunato Correa. In attacco, a far coppia con Dzeko, dovrebbe esserci Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso. In mezzo al campo chance per Vidal insieme a Brozovic e Calhanoglu con Dumfries (in ballottaggio con Darmian) e Perisic sulle corsie esterne. In difesa tornerà dal primo minuto Skriniar per completare il reparto con De Vrij e Bastoni. In porta Handanovic.

Inter-Torino, le scelte di Juric

Juric, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Praet oltre che di Verdi, Belotti e Baselli. Modulo di partenza sarà il consueto 3-4-2-1, con Pjaca che dovrebbe agire insieme a Brekalo alle spalle dell'unica punta Sanabria. A centrocampo coppia centrale formata da Pobega e Lukic, con Singo a destra ed uno tra Vojovda ed Aina a sinistra. In difesa ballottaggi Rodriguez-Buongiorno e Djidji-Zima per affiancare Bremer. Tra i pali Milinkovic-Savic.

Inter-Torino, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All. Juric

Inter-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Torino sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Simone Tiribocchi