Inter-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Una nuova giornata di festa, quella che è pronta a vivere l'Inter domenica 28 aprile in occasione della gara di San Siro con il Torino (fischio d'inizio alle 12.30). I nerazzurri, che hanno matematicamente conquistato lo scudetto con il successo per 2-1 nel derby con il Milan, continueranno infatti le celebrazioni per il 20esimo titolo della loro storia. Un campionato che gli uomini di Simone Inzaghi hanno letteralmente dominato, con la concorrenza costretta ben presto ad alzare bandiera bianca.

Inter-Torino, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita con il Torino, sarà costretto a fare a meno di Dumfries, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale del derby con il Milan. Per il resto tutti a disposizione, compreso Cuadrado. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà ancora spazio per il tandem formato da Lautaro e Thuram, con Sanchez ed Arnautovic inizialmente in panchina. In mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian e Dimarco sulle corsie esterne, in difesa il terzetto composto da Pavard, De Vrij (out Acerbi) e Bastoni.

Inter-Torino, le scelte di Juric

Juric, dall'altra parte, dovrà fare a meno dello squalificato Linetty, oltre che degli infortunati Schuurs, Djidji, Gineitis e Pellegri. Modulo di partenza sarà il 3-4-1-2, con Vlasic a supporto della coppia d'attacco formata da Sanabria e Zapata. A centrocampo maglia da titolare per Ricci al fianco di Ilic, con Bellanova e Vojvoda sulle fasce. Retroguardia composta da Tameze, Buongiorno e Rodriguez.

Inter-Torino, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Inter-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Torino, in programma domenica 28 aprile alle 12.30 e valevole per la 34esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.