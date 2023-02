Inter, è allarme trasferta: tutti i numeri del (disastroso) rendimento esterno

Ancora una sconfitta, la settima in campionato. L'Inter, nella 24esima giornata di serie A, è stata superata al Dall'Ara per 1-0 dal Bologna, che si è imposto grazie alla rete segnata nella ripresa da uno scatenato Orsolini. Un ko che, adesso, mette a rischio la zona Champions: i nerazzurri sono stati infatti raggiunti al secondo posto dal Milan e anche la Roma, attesa dall'impegno contro la Cremonese, potrebbe acciuffare la formazione di Simone Inzaghi. A inficiare sul cammino di Lautaro e compagni, in particolare, è il rendimento esterno, che, di fatto, vanifica quello quasi netto tenuto a San Siro, dove l'Inter ha ottenuto dieci vittorie in dodici gare giocate.

I numeri, d'altra parte, non mentono: i nerazzurri, in trasferta, hanno fin qui raccolto soltanto 17 punti in dodici partite, dato che li colloca soltanto al settimo posto della classifica di rendimento esterno. Ben cinque le sconfitte, con il ko di Bologna che va ad aggiungersi a quelli incassati contro Lazio, Milan, Udinese e Juventus. Preoccupante, in particolare, il numero delle reti subite: ben 22 sulle 28 totali, che fa della squadra di Inzaghi la quartultima peggior difesa esterna alle spalle soltanto di Salernitana (26), Cremonese (23) e Bologna (23) e a pari merito con Spezia e Sassuolo. Tutte formazioni, eccezion fatta per i rossoblù, di bassa classifica. Addirittura, in trasferta, il bilancio della differenza reti è negativo per l'Inter: i gol segnati, infatti, sono stati 19, contro i 25 realizzati nelle sfide esterne.

Quello esterno, per i nerazzurri, è quindi un vero e proprio problema, che, dopo quella scudetto, rischia di compromettere anche la cavalcata verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per evitare di rimanere fuori dalle prime quattro posizioni della classifica, l'Inter sarà chiamata a dare una netta sterzata al proprio rendimento in trasferta, partendo, innanzitutto, dal ritrovamento di una maggior compattezza a livello difensivo.