Inter-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riscattare il mezzo passo falso con la Sampdoria. L'Inter, reduce dall'opaco 0-0 di Marassi, vuole tornare alla vittoria nella gara contro l'Udinese, in programma sabato 18 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A. Vincere, per i nerazzurri, significherebbe non soltanto consolidare la propria seconda posizione, ma anche prepararsi al meglio in vista dell'imminente match di Champions League con il Porto. Attenzione, però, ai friulani, che si presenteranno a Milano affamati di punti per contendere il settimo posto in classifica al Torino.

Inter-Udinese, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida contro l'Udinese, potrà contare su tutti gli effettivi, eccezion fatta per Correa, ancora ai box per un problema muscolare. Nel 3-5-2 nerazzurro dovrebbe esserci ancora spazio dal primo minuto per Lukaku al fianco di Lautaro Martinez in attacco, con Dzeko inizialmente in panchina così da essere preservato per la sfida di Champions. A centrocampo tornerà Brozovic in cabina di regia: insieme a lui Barella e Calhanoglu. Ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries, mentre a sinistra, dopo l'iniziale panchina di Genova, tornerà dal primo minuto Dimarco. In difesa De Vrij potrebbe far rifiatare uno tra Skriniar e Acerbi.

Inter-Udinese, le scelte di Sottil

Sottil, dall'altra parte, si affiderà al 3-5-1-1, con Pereyra in appoggio a Beto in attacco e Thauvin pronto a subentrare nella ripresa. A centrocampo Samardzic, Walace e Arslan (o Lovric) con Ehizibue e Udogie sulle fasce, in difesa il terzetto formato da Becao, Bijol e Nehuen Perez. Silvestri in porta.

Inter-Udinese, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Pereyra; Beto All. Sottil

Inter-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Udinese, in programma sabato 18 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.