Inter-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale contro l'Empoli. Questo l'obiettivo dell'Inter, che domenica 31 ottobre, alle 12.30, ospiterà a San Siro l'Udinese nella gara valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, con il successo contro i toscani, si sono lasciati alle spalle una mini striscia negativa che li aveva portati a raccogliere soltanto un punto in due partite (sconfitta con la Lazio, pareggio con la Juventus), ma si trovano ancora a -7 dalla vetta, occupata in tandem da Napoli e Milan. L'Udinese, invece, è reduce da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali subito in rimonta contro il Verona.

Inter-Udinese, le scelte di Simone Inzaghi

Inzaghi, per la gara contro l'Udinese, può contare sull'intera rosa a disposizione. In attacco certo del posto Dzeko, con l'altra maglia contesa da Correa e Sanchez (turno di riposo per Lautaro Martinez). In mezzo al campo potrebbe rifiatare Barella, con Vidal pronto a prenderne il posto per completare il reparto con Brozovic e Calhanoglu. Sulle corsie esterne nuova chance a destra per Dumfries, con Perisic favorito su Dimarco dall'altra parte. In difesa potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Ranocchia al posto di De Vrij insieme a Skriniar e Bastoni. In porta Handanovic.

Inter-Udinese, le scelte di Gotti

Stesso modulo dall'altra per Gotti, con Deulofeu e Beto favoriti in attacco su Forestieri e Success. Sulle corsie esterne spazio per Udogie ed uno tra Stryger Larsen e Molina, mentre nella zona centrale agiranno Pereyra, Walace e Makengo (in vantaggio su Arslan). Pacchetto difensivo formato da Becao, Nuytinck e Samir, in porta Silvestri.

Inter-Udinese, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. S. Inzaghi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Gotti

Inter-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Udinese arà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.