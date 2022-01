Inter - Venezia 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nel match di Serie A delle 18, l’Inter affronta un Venezia in emergenza a causa dell’aumento dei positivi al Covid-19.

I nerazzurri non riescono subito ad ingranare e sono i lagunari ad andare in vantaggio al 19’: Ampadu pennella un cross sul secondo palo, Henry si smarca in area superando Skriniar e infila Handanovic.

Dopo alcune azioni molto confuse, i padroni di casa riescono a trovare il pareggio al minuto 40’ con Barella, che batte Lezzerini su tap-in. Gli ospiti però si lamentano giustamente di un fallo di Dzeko su Modolo, l’arbitro decide di non intervenire.

Il gol della vittoria della squadra di Inzaghi arriva solamente nel finale, a tempo quasi scaduto, con un guizzo del bomber bosniaco, che regala ai suoi tre punti pesantissimi in ottica scudetto. L'Inter non brilla, ma continua a vincere tra Supercoppa, Coppa Italia e campionato.

Articolo su Milano Today

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni (1' st Dimarco); Darmian (28' st Dumfries), Barella (27' st Vidal), Brozovic (37' st Vecino), Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez (28' st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D'Ambrosio. Allenatore: S. Inzaghi.

VENEZIA (5-3-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Modolo, Ullmann; Tessmann (21' st Kiyine), Vacca (25' pt Fiordilino), Cuisance (21' st Peretz); Okereke (37' st Sigurdsson), Henry (37' st Nani). A disposizione: Maenpaa, Neri, Molinaro, Makadji, Mozzo, Issa, Pecile. Allenatore: Zanetti (in panchina Bertolini e Soncin).

ARBITRO: Marchetti di Ostia.

MARCATORI: 19' pt Henry (V), 40' pt Barella (I), 45' st Dzeko (I).

NOTE: Ammoniti: Barella, Bastoni, de Vrij (I); Modolo, Kiyine, Caldara (V). Recupero: 4' pt, 4' st.

Inter - Venezia 2-1 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Venezia 2-1 giocata sabato 22 gennaio sono disponibili su Sky Sport