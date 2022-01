Inter-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare alla vittoria dopo il pareggio con l'Atalanta. Questo l'obiettivo dell'Inter, che sabato 22 gennaio, alle 18, ospiterà a San Siro il Venezia nella gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica con i loro 50 punti, due in più del Milan malgrado la formazione di Simone Inzaghi abbia giocato una partita in meno. I lagunari, reduci dal pareggio interno con l'Empoli, navigano invece appena sopra la zona retrocessione, con due lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari. Il match, tuttavia, è a forte rischio rinvio a causa del focolaio Covid che ha colpito la squadra veneta nelle ultime ore: se dovesse essere raggiunto il tetto dei nove positivi tra i calciatori, la gara, come previsto dall'ultimo protocollo, sliterrà.

Inter-Venezia, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida contro il Venezia, dovrà fare a meno di Correa, messo ko da un problema fisico durante la gara di Coppa Italia contro l'Empoli. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà spazio per Dzeko, con l'altra maglia contesa da Lautaro Martinez e Sanchez. In mezzo al campo tornano Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries (in vantaggio su Darmian) e Perisic sulle corsie esterne. In difesa il consueto trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, in porta Handanovic.

Inter-Venezia, le scelte di Zanetti

Tutta da decifrare la formazione del Venezia, con Zanetti alle prese con il focolaio Covid. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, con Okereke, Henry e Aramu a comporre il tridente d'attacco. Linea di centrocampo formata da Crnigoj, Vacca e Cuisance, mentre in difesa ci sarà spazio per Ampadu, Caldara, Ceccaroni e Molinaro. In porta Lezzerini.

Inter-Venezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henru, Okereke. All. Zanetti

Inter-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Venezia arà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.