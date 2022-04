Inter - Verona 2-0: tabellino e dove vedere gli highlights

L'Inter si è ritrovata. Dopo la vittoria di Torino sulla Juventus, la squadra di Inzaghi ritrova i gol e i tre punti anche a San Siro. Partita che i nerazzurri hanno dominato nel primo tempo, in cui sono arrivati lampi di bel gioco e i gol decisivi per il 2 a 0 finale, firmati da Barella e Dzeko, che mettono la partita in discesa per i nerazzurri, che devono solo gestire nella ripresa.

I gialloblu di Tudor rialzano la testa nei secondi 45', ma raramente riescono a creare veri pericoli per la porta di Handanovic.

Una vittoria di personalità e carattere per l'Inter, che mette pressione al Napoli, agganciato in classifica, e al Milan, distante solo un punto.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (1' st D'Ambrosio), Dimarco (21'st Bastoni); Dumfries, Barella (20'st Vidal), Brozovic, Calhanoglu (39'st Gagliardini), Perisic; Dzeko, Correa (14' st Gosens). A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Darmian, Caicedo. All. S.Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini (37'st Šutalo); Faraoni (17'st Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic (37'st Cancellieri); Bessa (17'st Lasagna), Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Boseggia, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik. All. Tudor.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 22' pt Barella (I), 30' pt Dzeko (I)

NOTE: Ammoniti: Dumfries, Brozovic (I). Recupero: 1' pt, 3'st.

Inter - Verona 2-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Verona 2-0 giocata sabato 9 aprile sono disponibili su Sky Sport