Inter-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Vuole riprendere la propria marcia, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, fermati dal Genoa sul pari la scorsa settimana, andranno a caccia dei tre punti nel match interno contro il Verona, in programma sabato 6 gennaio e valevole per la 19esima giornata del campionato di serie A, per difendere il primo posto della classifica dagli assalti della Juventus. Dall'altra parte situazione complicata per gli scaligeri, sconfitti a domicilio dalla Salernitana nell'ultimo turno: Baroni non può più sbagliare per salvare la propria panchina.

Inter-Verona, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro il Verona, recupererà Lautaro Martinez e Dimarco, tornati a lavorare in gruppo. L'argentino potrebbe trovare spazio nella formazione iniziale per comporre il tandem d'attacco con Thuram (Arnautovic l'alternativa), mentre l'esterno potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio sulla sinistra a Carlos Augusto (Dumfries più di Darmian dall'altra parte). In mezzo al campo Calhanoglu, che ha smaltito l'attacco influenzale, con Barella e Mkhitaryan, in difesa Pavard e Bisseck si contendono una maglia per completare il reparto con Acerbi e Bastoni.

Inter-Verona, le scelte di Baroni

Baroni, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Djuric a fare da riferimento offensivo. Alle spalle del bosniaco il terzetto formato da Ngonge, Suslov e Lazovic, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Folorunsho al fianco di Duda. In difesa Dawidowicz (non al meglio) e Coppola si contendono una maglia per comporre la coppia centrale con Magnani, mentre sulle corsie esterne agiranno Tchatchoua e Doig.

Inter-Verona, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. S.Inzaghi

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All. Baroni

Inter-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Verona, in programma sabato 6 gennaio alle 12.30 a San Siro e valevole per la 19esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.