Inter-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La vittoria con il Napoli sembrava aver definitivamente rilanciato le ambizioni dell'Inter, che dopo l'affermazione con i partenopei, tuttavia, sono stati fermati sul pari dal Monza prima di soffrire non poco per conquistare il passaggio del turno contro il Parma, formazione di serie B, negli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione di Simone Inzaghi, adesso, non può quindi permettersi di sbagliare contro il Verona (gara in programma sabato 14 gennaio alle 20.45 a San Siro) se vuole credere ancora nello scudetto. La vetta della classifica, oggi, è infatti distante ben dieci punti e serve dare continuità ai risultati per compiere una complicata rimonta. Gli scaligeri, invece, si presenteranno a San Siro galvanizzati dalla vittoria nello scontro diretto in chiave salvezza contro la Cremonese e, contro i nerazzurri, cercheranno di strappare almeno un pari.

Inter-Verona, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita contro il Verona, sarà privo di Brozovic, Lukaku e Handanovic, i quali dovrebbero tornare a disposizione per il match di Supercoppa contro il Milan. Non al meglio neanche Barella e Calhanoglu, che potrebbero partire dalla panchina: in questo caso in mezzo al campo, nel 3-5-2 nerazzurro, spazio per Asllani e Gagliardini insieme a Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Darmian e Dimarco dovrebbero essere preferiti a Dumfries e Gosens, mentre in attacco sarà Dzeko il partner di Lautaro Martinez. In difesa, a protezione del portiere Onana, il terzetto formato da Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Inter-Verona, le scelte di Zaffaroni

Zaffaroni, dall'altra parte, risponderà con il 3-4-2-1, con Lazovic e Kallon (Verdi in dubbio) chiamati a supportare in attacco Djuric, ancora favorito su Henry. A centrocampo Sulemana al fianco di Tameze, con Depaoli e Doig a presidiare le corsie esterne. In difesa Dawidowicz, Hien e Ceccherini, con Gunter inizialmente in panchina. Tra i pali Montipò.

Inter-Verona, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

Inter-Verona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Verona, in programma sabato 14 gennaio alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.