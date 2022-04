Inter-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dare continuità alla vittoria sul campo della Juventus per mettere pressione al Milan capolista. Questo l'obiettivo dell'Inter, che sabato 9 aprile, alle 18, ospiterà a San Siro il Verona nella gara valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri si trovano al momento al terzo posto in classifica a -4 dai rossoneri, ma devono ancora recuperare la gara con il Bologna: un successo contro gli scaligeri, quindi, costringerebbe il Diavolo a non sbagliare nella partita contro il Torino, in programma domenica sera.

I veneti, dall'altra parte, occupano una posizione di classifica tranquilla con i loro 45 punti ed anzi coltivano ancora qualche speranza di poter acciuffare un posto in zona Europa. Il match, quindi, non sarà dei più semplici per la formazione di Simone Inzaghi.

Inter-Verona, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita contro il Verona, dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez. Per sostituirlo ballottaggio Correa-Sanchez per un posto al fianco di Dzeko nel 3-5-2 nerazzurro, con l'ex Lazio al momento in leggero vantaggio. In mezzo al campo ci sarà il consueto terzetto formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries a destra ed uno tra Perisic (favorito) e Gosens a sinistra. In difesa De Vrij ha recuperato e dovrebbe trovare spazio dal primo minuto: insieme a lui Skriniar e Bastoni. Tra i pali Handanovic.

Inter-Verona, le scelte di Tudor

Tudor, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Barak, colpito da un virus intestinale: se il ceco non dovesse farcela, pronto Bessa per agire sulla trequarti insieme a Caprari alle spalle di Simeone nel 3-4-2-1 gialloblù. Linea di centrocampo formata da Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic (Veloso in panchina), in difesa spazio per Ceccherini, Gunter e Casale a protezione del portiere Montipò.

Inter-Verona, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. S. Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Inter-Verona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Verona sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.