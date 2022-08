Inter-Villarreal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultima amichevole prestagionale per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che nelle scorse settimane hanno affrontato Lugano (vittoria per 4-1), Monaco (pareggio per 2-2), Lens (sconfitta per 1-0) e Lione (pareggio per 2-2), sfideranno sabato 6 agosto alle 20.30 allo stadio Adriatico di Pescara il Villarreal, formazione che ha chiuso al settimo posto l'ultimo campionato della Liga spagnola. Un test probabante per Barella e compagni, che nel prossimo torneo di Serie A, che per l'Inter prenderà il via sabato 13 agosto sul campo del Lecce, tenteranno di andare alla conquista di quello scudetto sfuggito di un niente nell'ultima stagione.

Inzaghi, dal match contro i "Sottomarini gialli", si aspetta una crescita dei suoi sia dal punto di vista individuale che collettivo. Grande attesa per vedere nuovamente all'opera il tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, mentre osservato speciale sarà Robin Gosens, chiamato a mostrare progressi in un precampionato, per lui, al momento sottotono. Chi invece fin qui ha stupito è il giovane centrocampista Kristjan Asllani, che si candida ad essere il giocatore rivelazione dei nerazzurri della nuova stagione.

Inter-Villarreal, dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Inter-Villarreal, in programma sabato 6 agosto alle 20.30 allo stadio Adriatico di Pescara, verrà trasmessa in diretta da Inter Tv, il canale tematico del club nerazzurro presente sulle piattaforme Sky e Dazn. L'Inter, nell'occasione, permetterà di assistere alla partita sia dall'Italia e che dall'estero direttamente sul proprio sito ufficiale e sull'app, previa registrazione del tutto gratuita: gli utenti potranno scegliere tra la telecronaca in italiano di Roberto Scarpini o quella in inglese a cura di Thomas Lawrence. Il match sarà poi trasmesso in differita alle 00.30 da Sportitalia.