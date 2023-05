Quanto guadagna l'Inter con la vittoria della Coppa Italia

È l'Inter la vincitrice dell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia. I nerazzurri, superando nella finale dell'Olimpico la Fiorentina per 2-1, hanno conquistato il trofeo per il secondo anno consecutivo (nella passata stagione arrivò il successo al termine dei tempi supplementari contro la Juventus). A decidere l'incontro la doppietta di Lautaro Martinez, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio viola firmato da Nico Gonzalez. Per la formazione di Simone Inzaghi, attesa il prossimo 10 giugno dalla super sfida contro il Manchester City nella finale di Champions League, si tratta del secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa portata a casa lo scorso gennaio nella gara contro il Milan giocata a Riad, in Arabia Saudita.

Arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, dal punto di vista economico, garantisce ai club poco meno di 3 milioni di euro, considerando la somma dei premi di tutti i passaggi di turno (ottavi di finale, quarti e semifinali). La finale, invece, vale circa 4,5 milioni di euro per la formazione vincente e circa 2 per la perdente. Ciò significa che l'Inter, conquistando il trofeo, si è assicurata complessivamente circa 7 milioni di euro. A questo dato, ovviamente, devono poi essere aggiunti gli introiti del botteghino: nella semifinale contro la Juventus, ad esempio, i nerazzurri hanno incassato 4,3 milioni di euro lordi. Per quanto riguarda la finale, invece, i ricavi vengono suddivisi tra le due squadre impegnate, che ricevono il 45% a testa, e la Lega Serie A, che mantiene il 10%.