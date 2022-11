Battere l’Irlanda del Nord per salutare il 2022 con una vittoria, fondamentale per il morale della squadra, e per proseguire con fiducia e convinzione il percorso di avvicinamento al Mondiale del prossimo anno. È questo l’obiettivo della squadra di Milena Bertolini, che a Belfast questa sera cercherà il quarto successo in altrettanti incontri contro la selezione di casa, 49ª nel Ranking Fifa.

L’Italia arriva dalle due sconfitte consecutive con Brasile e Austria, entrambe per 1-0, ma la ct è pronta a ripartire da quanto di buono mostrato dalle sue calciatrici nell’amichevole di Lignano Sabbiadoro contro le austriache: “Contro la nazionale austriaca - ha dichiarato - abbiamo fatto fare esperienza alle giovani, che si sono comportate bene, trovando anche il coraggio di andare a pressare le nostre avversarie nella loro metà campo nel tentativo di fare la partita”.

L’appuntamento con l’Irlanda del Nord, reduce da un Europeo da dimenticare chiuso con zero gol fatti e tre sconfitte, compresa quella contro l’Austria, consentirà alle Azzurre di registrare gli aspetti che nelle ultime uscite hanno funzionato meno, a cominciare dalla concretezza sotto porta. “Mi aspetto una gara simile a quella disputata 3 giorni fa - ha aggiunto la Ct - dovremo giocare con intensità e fisicità ed essere brave a fare un passo in avanti nella gestione del pallone".

Irlanda del Nord - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita amichevole di calcio femminile tra Italia e Irlanda del Nord si gioca questa sera alle ore 20 a Belfast e verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD. Streaming su Raiplay.