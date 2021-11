Irlanda del Nord-Italia, azzurri ai Mondiali 2022 se: tutte le combinazioni

Tutto in una notte. L'Italia, dopo l'amaro pareggio interno per 1-1 contro la Svizzera dello scorso venerdì, si gioca la qualificazione ai Mondiali 2022 nella partita contro l'Irlanda del Nord, in programma lunedì 15 novembre a Belfast alle 20.45. Una gara in cui gli azzurri, al momento in testa alla classifica del girone C a pari merito con gli elvetici a quota 15 punti, hanno bisogno dei tre punti per staccare il pass per il Qatar, ma una vittoria potrebbe anche non bastare: tutto dipenderà infatti dall'esito di Svizzera-Bulgaria, con la differenza reti generale, che rappresenta il primo fattore discriminante in caso di arrivo a braccetto, al momento a favore della squadra di Mancini (+11 contro +9).

L'Italia si qualifica ai Mondiali 2022 se: le combinazioni

L'Italia, per conquistare la qualificazione ai Mondiali 2022 senza passare dai playoff, deve quindi chiudere al primo posto il girone mantenendo una differenza migliore rispetto a quella della Svizzera. Se, ad esempio, gli azzurri dovessero battere 1-0 l'Irlanda del Nord e gli elvetici dovessero avere la meglio sulla Bulgaria per 4-0, a volare in Qatar sarebbero Shaqiri e compagni (differenza reti di +12 per Jorginho e compagni, +13 invece per gli uomini di Yakin).

In caso di parità assoluta nella differenza reti, il primo criterio discriminante diverrebbe il maggior numero di gol segnati, al momento favorevole all'Italia (13 a 11). Nel caso di 1-0 dell'Italia e 3-0 della Svizzera si verrebbe a creare un'assoluta parità (+12 nella differenza reti per entrambe le squadre, che chiuderebbero con lo stesso numero di gol fatti, 14, e subiti, 2) e, a fare la differenza, sarebbe il maggior numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti, favorevole agli elvetici (0-0 a Basilea, 1-1 a Roma).