Irlanda del Nord-Italia 0-0, qualificazioni Mondiali 2022: gli highlights. Disastro azzurro, il Qatar passerà dai playoff

Disastro azzurro. L'Italia, nell'ultima giornata del girone C di qualificazione ai Mondiali 2022, si fa fermare a Belfast sullo 0-0 dall'Irlanda del Nord e, complice la vittoria per 4-0 della Svizzera sulla Bulgaria, sarà costretta ai playoff, già costati cari nel 2017, per cercare un biglietto per il Qatar. A conquistare il primo posto sono infatti gli elvetici, che chiudono a 18 punti, due in più della squadra di Mancini. Un vero e proprio flop per la nostra Nazionale, lontana parente di quella che avevamo ammirato la scorsa estate a Euro 2020.

Irlanda del Nord-Italia 0-0: video highlights

L'Italia prova subito a prendere in mano il match e si rende pericolosa già all'8' con un tiro-cross di Di Lorenzo, deviato in corner da Peacock-Farrell. I padroni di casa, però, si difendono con ordine e gli azzurri, malgrado il predominio territoriale, faticano a creare vere e proprie occasioni da gol. Ci prova Insigne al 37' al termine di un contropiede orchestrato da Berardi, ma la sua conclusione è debole e viene parata senza problemi dall'estremo difensore irlandese.

Nella ripresa la formazione di Mancini si fa vedere ancora con un destro di Insigne al 48', ma a rendersi maggiormente pericolosa, un minuto più tardi, è l'Irlanda del Nord con Saville che, lasciato tutto solo in area di rigore, calcia addosso a Donnarumma. Con il passare dei minuti, complici le notizie che arrivano da Lucerna, l'Italia prova ad alzare la pressione e sfiora il gol con Chiesa al 63', ma la manovra azzurra rimane lenta ed impacciata. Mancini getta nella mischia Belotti, Bernardeschi e Scamacca, senza però risultati: l'attacco rimane a secco e adesso, per volare in Qatar, dovremo passare dalla lotteria infernale dei playoff.

Irlanda del Nord-Italia, il tabellino

Irlanda del Nord (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, Saville (73' C. Evans), McCann, Whyte (72' Washington); Magennis. A disposizione: Hazard, Southwood, Bradley, McGinn, Taylor, Ferguson, Jones, Galbraith, Brown. All. Baraclough.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (80' Scamacca); Barella (63' Belotti), Jorginho (68' Locatelli), Tonali (46' Cristante); Berardi, Insigne (68' Bernardeschi), Chiesa. A disposizione: Meret, Cragno, Zappacosta, Ferrari, Pessina, Raspadori. All. Mancini.

Arbitro: Kovacs (Romania)

Note: ammoniti Tonali e Magennis