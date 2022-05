Italia-Argentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La ferita per la mancata qualificazione ai Mondiali, la seconda consecutiva dopo quella del 2018, è ancora aperta, ma l'Italia di Roberto Mancini, adesso, è chiamata a rialzare la testa. Gli azzurri, nella serata di mercoledì 1 giugno (fischio d'inizio alle 20.45), affronteranno allo stadio Wembley di Londra l'Argentina nella "Finalissima", garà che opporrà i campioni d'Europa in carica ai vincitori dell'ultima edizione della Coppa America. Una sfida ricca di fascino, contrassegnata, nelle file italiane, dall'addio di Giorgio Chiellini, che contro l'Albiceleste indosserà la maglia della Nazionale per l'ultima volta.

Per Mancini, quella contro l'Argentina, sarà inoltre l'occasione per testare la reazione del gruppo contro una big dopo il clamoroso ko con la Macedonia del Nord, costato il mancato approdo a Qatar 2022. Il ct, dai suoi, si aspetta una prova di orgoglio e carattere.

Italia-Argentina, le scelte di Mancini

Roberto Mancini, per la partita contro l'Argentina, non stravolgerà l'assetto tattico della sua squadra e si affiderà nuovamente al collaudato 4-3-3. Al centro dell'attacco ci sarà spazio per Belotti (favorito su Scanmacca), sostenuto ai suoi lati da Bernardeschi e Insigne. In mezzo al campo verso il forfait Verratti, non al meglio a causa di un problema fisico: al suo posto dovrebbe esserci Pessina a completare il reparto con Jorginho e Barella. La difesa sarà guidata dalla coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini, mentre le corsie esterne saranno presiedute da Di Lorenzo ed Emerson. Tra i pali Donnarumma.

Italia-Argentina, le scelte di Scaloni

Stesso modulo anche dall'altra parte per Scaloni, che in attacco si affiderà al tridente tutto classe e fantasia formato da Messi, Lautaro Martinez e Di Maria. Inizialmente in panchina Dybala. A centrocampo spazio per l'ex Udinese De Paul insieme a Rodriguez e Lo Celso, mentre la linea difensiva sarà formata da Montiel, Romero, Otamendi e Acuna. Martinez in porta.

Italia-Argentina, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Mancini

Argentina (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez, Di Maria. All. Scaloni.

Italia-Argentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Italia-Argentina sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.