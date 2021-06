Italia-Austria 2-1, Euro 2021: gol e highlights. Azzurri avanti ai supplementari, decidono Chiesa e Pessina

Obiettivo raggiunto, ma quanta fatica. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il girone A con tre vittorie in altrettanti incontri, ha superato soltanto ai tempi supplementari per 2-1 l'Austria negli ottavi di finale di Euro 2021 staccando così il pass per i quarti, dove, venerdì 2 luglio, alle 21, sfiderà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera la vincente di Belgio-Portogallo (gara in programma domani, domenica 27 giugno, alle 21). Un successo che porta le firme di Chiesa e Pessina, andati in rete rispettivamente al quinto e al quindicesimo minuto del primo tempo degli extratime. Inutile per gli austriaci il gol di Kalajdzic al nono del secondo tempo supplementare.

Italia-Austria 2-1: video gol highlights

Dopo un primo tempo equilibrato in cui la formazione di Mancini ha colpito anche un palo con una conclusione dalla distanza di Immobile, l'Italia ha subito la vivacità degli austriaci nel corso della ripresa, con gli uomini di Foda che, al 65', si sono visti anche annullare un gol di Arnautovic per fuorigioco. Nei supplementari, poi, i guizzi dei subentrati Chiesa (95') e Pessina (105'), prima della rete di Kalajdzic (114'), vana ai fini del risultato finale (qui gol e highlights della partita). E il viaggio degli azzurri ai campionati europei, malgrado una serata di tremenda sofferenza, continua.

#EURO2020



El segundo de #ITA llega a través de #Pessina, los italianos están asegurando con este gol un pase a cuartos.#AUT después de haber luchado en los 90' no fue suficiente, y están quedando eliminados de esta @EURO2020. pic.twitter.com/WsJ1Z1WydE — SomosBarça (@BarcaSomos10) June 26, 2021

Italia-Austria, il tabellino

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (68' Pessina), Jorginho, Verratti (68' Locatelli); Berardi (84' Chiesa), Immobile (84' Belotti), Insigne (108' Cristante). A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Bernardeschi, Raspadori. All. Mancini

Austria (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Grillitsch (106' Schaub); Laimer, Schlager (106' Gregoritisch) Baumgartner (90' Schopf), Sabitzer; Arnautovic (97' Kalajdzic). A disposizione: A. Schlager, Pervan, Ilsanker, Posch, Lazaro, Lienhart, Trimmel, Onisiwo. All. Foda.

Arbitro: Anthony Taylor (ING), assistenti Gary Beswick (ING) - Adam Nunn (ING), quarto uomo Sandro Schärer (SVI). VAR: Stuart Attwell (ING), AVAR:Pol van Boekel (OLA) - Lee Betts (ING) - Chris Kavanagh (ING).

Note: ammoniti Arnautovic, Di Lorenzo, Barella

Reti: 95' Chiesa, 105' Pessina, 114' Kalajdzic