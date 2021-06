Italia-Austria, Euro 2021: dove vedere la partita di stasera in diretta tv (Rai 1 e Sky) e streaming

L'Italia di Roberto Mancini vuole continuare a sognare. Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il girone A, si apprestano ad affrontare l'Austria nella gara valevole per gli ottavi di finale di Euro 2021 (fischio d'inizio alle 21 di sabato 26 giugno a Wembley). In caso di passaggio del turno, Chiellini e compagni ai quarti affronterebbero la vincente di Belgio-Portogallo.

Italia-Austria, le probabili formazioni

Roberto Mancini si affiderà al consueto 4-3-3, con Berardi favorito su Chiesa per comporre il tridente offensivo con Immobile e Insigne. In mezzo al campo Verratti dovrebbe essere preferito a Locatelli per completare il reparto con Jorginho e Barella, mentre in difesa, con Florenzi e Chiellini out, spazio per Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Spinazzola. Tra i pali Donnarumma.

4-3-2-1 dall'altra parte per Foda, con Bachmann tra i pali, Lainer, Dragovic, Hinteregger e Alaba in difesa, Laimer, Grillitsch e Schlager a centrocampo e Baumgartner e Sabitzer alle spalle dell'unica punta Arnautovic.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Austria (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. All. Foda

Italia-Austria, dove vedere la partita in diretta tv

La partita Italia-Austria sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. Il match sarà inoltre trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satelellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Italia-Austria, dove vedere la partita in streaming

Italia-Austria sarà visibile in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, mentre gli abbonati Sky potranno seguire la sfida anche su SkyGo. In entrambi i casi la gara potrà essere seguita sia su disposisitivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app sia da pc e notebook. Esiste infine la possibilità Now Tv, la piattaforma live e on demand di Sky che offre a chi acquista il pacchetto Sport la visione di tutte le partite degli Europei 2021.