Italia-Belgio 2-1, Euro 2021: gol e highlights. Azzurri da sogno, è semifinale

Continua il sogno azzurro. L'Italia di Roberto Mancini, nella gara valevole per i quarti di finale dei campionati europei, ha superato per 2-1 il Belgio staccando così il pass per la semifinale di Wembley, dove martedì 6 luglio, alle 21, affronterà la Spagna di Luis Enrique, che nel pomeriggio ha battuto ai calci di rigore la Svizzera. Un successo arrivato al termine di una partita sofferta e combattuta, con Chiellini e compagni che hanno avuto la meglio grazie alle reti nel corso del primo tempo di Barella e Insigne, mentre alla formazione di Martinez a niente è servito il penalty di Lukaku.

Italia-Belgio 2-1: video gol highlights

Dopo un gol annullato per fuorigioco a Bonucci al 13', il Belgio spaventa gli azzurri con le conclusioni prima di De Bruyne e poi di Lukaku, sulle quali Donnarumma si supera per mantenere inviolata la propria porta. A passare in vantaggio, però, è l'Italia, che sblocca il punteggio al 31' con una staffilata di Barella (video). Il gol esalta la formazione di Mancini, che al 44' trova anche il raddoppio con una splendida conclusione di Insigne (video). In chiusura di primo tempo, dal dischetto (fallo di Di Lorenzo su Doku), Lukaku accorcia le distanze (video).

Nella ripresa il Belgio spinge alla ricerca del gol del pari e al 61' Spinazzola (poi costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio) è strepitoso a deviare in angolo un tocco sotto misura di Lukaku. Il finale è al cardiopalma, ma gli azzurri tengono duro e portano a casa la vittoria. E il sogno continua.

Belgio-Italia, il tabellino

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier (69' Chadli, 74' Praet), Tielemans (69' Mertens), Witsel, T.Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. A disposizione: Sels, Boyata, Denayer, Dendoncker, Vanaken, Carrasco, Benteke, Batsuhayi. All. Martinez

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (79' Emerson); Barella, Jorginho, Verratti (74' Cristante); Chiesa (91' Toloi), Immobile (74' Belotti), Insigne (79' Berardi). A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Pessina, Bernardeschi. All. Mancini

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Reti: 31' Barella, 44' Insigne, 45'+2' rig. Lukaku

Note: ammoniti Verratti, Tielemans, Berardi