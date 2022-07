Domani sfida decisiva Italia - Belgio: dove vedere la partita in tv

Domani l'Italia si gioca tutto: deve battere il Belgio nella terza e ultima sfida del suo girone Europeo se vuole sperare di avanzare ai Quarti di finale, che scattano mercoledì prossimo. Con un punto in due gare, le Azzurre non possono più fallire: serve solo la vittoria per proseguire l'avventura.

Buona notizia per la ct Bertolini: Valentina Cernoia, dopo otto giorni di isolamento a causa del Covid, è tornata negativa e può finalmente tornare a disposizione per l’appuntamento che deciderà le sorti della spedizione inglese: per qualificarsi ai Quarti di finale dell’Europeo l’Italia domani - lunedì 18 luglio - alle 21 italiane (diretta tv su Rai 1 e Sky Sport) al Manchester City Academy Stadium, dovrà conquistare tre punti per centrare l’obiettivo sfumato nell’edizione del 2017.

“È tutto nelle nostre mani”, aveva dichiarato Milena Bertolini dopo il pareggio con l’Islanda. Un concetto ribadito a gran voce anche da Daniela Sabatino, che nel secondo tempo della sfida disputata con la selezione di Hauksson hanno aiutato le compagne a superare le difficoltà e i problemi che la squadra ha dovuto fronteggiare nell’esordio con la Francia e nella prima ora di gioco contro le islandesi. Esperienza ed energia positiva al servizio del collettivo.

Esperienza Sabatino

Presentando la sfida, pur non volendo sottovalutare le qualità del Belgio, anche la top scorer dell’ultimo campionato di Serie A si è soffermata quasi esclusivamente sullo spirito con cui dovrà scendere in campo la squadra azzurra. “Siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio e sono certa che ci faremo trovare pronte - ha aggiunto Daniela Sabatino - questa volta dovremo approcciare la partita nel modo giusto, mettendo subito in campo le nostre qualità senza concedere nulla, solo così riusciremo a ritrovare l’Italia che tutti hanno potuto ammirare in questi ultimi anni. Finora abbiamo creato tanto senza però riuscire a concretizzare, nei prossimi due giorni lavoreremo su questo aspetto per arrivare pronte all’appuntamento di lunedì. Serve una reazione immediata: vogliamo i Quarti di finale e siamo felici di avere Cernoia di nuovo con noi, è molto importante per questo gruppo e farà di tutto per riuscire a scendere in campo”.

Europeo Femminile, Italia-Belgio: dove vederla in tv e in streaming

Domani sera alle 21 italiane si gioca Italia - Belgio, terza e ultima gara della prima fase: diretta tv in chiaro su Rai 1. Anche Sky ha acquistato i diritti dell’intera manifestazione, visibile sui canali Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.