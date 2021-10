Italia-Belgio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Deve accontentarsi della finalina per il terzo posto l'Italia di Roberto Mancini nelle Final Four di Nations League. Gli azzurri, in semifinale, sono stati infatti superati per 2-1 dalla Spagna e domenica 10 ottobre (fischio d'inizio alle 15 all'Allianz Stadium), affronteranno il Belgio, battuto per 3-2 in rimonta dalla Francia, nella sfida valevole per il terzo gradino del podio. Un match che sarà il remake dei quarti di finale di Euro 2020, quando gli azzurri ebbero la meglio sulla formazione di Roberto Martinez per 2-1 grazie alle reti di Barella e Insigne (vano per i belgi il penalty di Lukaku).

Italia-Belgio, le scelte di Mancini

Privo dello squalificato Bonucci, Mancini si affiderà al consueto 4-3-3, cambiando però diversi uomini rispetto alla sfida con la Spagna. In attacco inamovibile Chiesa, che dovrebbe essere affiancato da Berardi ed uno tra Kean e Raspadori. In mezzo al campo possibile riposo per Jorginho e Verratti, sostituiti da Locatelli e Pellegrini per completare il reparto con Barella. In difesa Chiellini ed Acerbi a comporre la coppia centrale, mentre sulle corsie esterne spazio per Di Lorenzo (Calabria out) ed uno tra Emerson Palmieri e Dimarco. Tra i pali confermato Donnarumma.

Italia-Belgio, le scelte di Martinez

3-4-3 dall'altra parte per Roberto Martinez, che non potrà contare su Eden Hazard, Thomas Foket e Romelu Lukaku. Nel tridente offensivo spazio quindi per Carrasco insieme a Batshuayi e De Bruyne, mentre in mezzo al campo chance per Vanaken con Witsel, con le corsie esterne presidiate da Saelemaekers e Castagne. In difesa possibile riposo per Denayer, con Boyata a completare il reparto con Alderweireld e Vertonghen. In porta Mignolet potrebbe rilevare Courtois.

Italia-Belgio, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Chiellini, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Berardi. All. Mancini

Belgio (3-4-3): Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Castagne; Carrasco, Batshuayi, De Bruyne. All. Martinez

Italia-Belgio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.