Italia-Bosnia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Ultima amichevole prima di Euro 2024 per l'Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri, fermati sullo 0-0 nell'ultima uscita dalla Turchia, affronteranno domenica 9 giugno alle 20.45 al Castellani di Empoli la Bosnia. Un impegno che servirà al ct per fare le ultimissime prove generali in vista del debutto al torneo continentale contro l'Albania, in programma sabato 15 giugno. La nostra Nazionale, nella fase a gironi, affronterà poi anche Spagna e Croazia.

Italia-Bosnia, le scelte di Spalletti

Spalletti, dopo aver sperimentato il 4-2-3-1 contro la Turchia, nell'impegno con la Bosnia potrebbe provare il 3-4-2-1 cambiando anche diversi uomini rispetto all'ultima uscita. Tra i pali si rivedrà Donnarumma, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Darmian (insidiato però da Gatti), Buongiorno e Calafiori. In mezzo al campo Cristante e Fagioli, con Cambiaso e Dimarco favoriti su Bellanova ed El Shaarawy per presidiare le corsie esterne. A supporto delll'unica punta, che dovrebbe essere Scamacca, ci sarà invece spazio per Raspadori e Pellegrini.

Italia-Bosnia, le scelte di Milosevic

Milosevic, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Gigovic e Demirovic a formare il tandem d'attacco. A centrocampo Hajradinovic, Saric e Tahirovic, con Bicakcic e Gazibegovic sulle corsie esterne. Terzetto difensivo formato da Ahmedhodzic, Katic e Radeljic, tra i pali Vasilj.

Italia-Bosnia, le probabili formazioni

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Cristante, Fagioli, Dimarco; Raspadori, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

Bosnia (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Gigovic, Demirovic. Ct. Milosevic.

Italia-Bosnia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita amichevole Italia-Bosnia, in programma domenica 9 giugno alle 20.45 allo stadio Castellani di Empoli, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.