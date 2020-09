Italia-Bosnia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna la Nazionale di Roberto Mancini. Dopo i mesi di stop imposti dall'emergenza Coronavirus, l'Italia farà il proprio ritorno in campo questa sera ospitando all'Artemio Franchi di Firenze la Bosnia nella prima giornata valevole per il girone 1 della Lega A di Nations League. Un match sulla carta abbordabile, nel quale gli azzurri saranno chiamati a confermare i progressi visti nelle ultime uscite prima della pausa forzata.

Il commissario tecnico dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Insigne e Chiesa ad affiancare uno fra Immobile e Belotti (favorito). In mezzo al campo, in cabina di regia, dovrebbe esserci l'interista Sensi, in vantaggio sull'ex Napoli Jorginho. A completare il reparto spazio per il romanista Pellegrini e l'altro nerazzurro Barella. La retroguardia dovrebbe invece essere composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi, con il milanista Donnarumma confermato tra i pali. Stesso modulo per la Bosnia di Bajevic, pronta ad affidarsi soprattutto al centravanti della Roma Edin Dzeko.

Italia-Bosnia in tv e streaming

La gara tra Italia e Bosnia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20.45. Il match sarà inoltre visibile in streaming sul sito RaiPlay, al quale ci si potrà collegare tramite pc, smartphone e tablet.

Italia-Bosnia, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Sensi, Pellegrini; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini

Bosnia (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic. Allenatore: Bajevic.