Gli azzurri, campioni d’Europa in carica, domani scendono in campo a Firenze. Affronteranno la nazionale bulgara: fischio d’inizio alle 20.45

La Nazionale torna protagonista, domani, giovedì 2 settembre e in questi primi giorni di settembre. Gli azzurri di Roberto Mancini, che lo scorso 11 luglio si sono laureati campioni d'Europa grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra, sono impegnati in tre importanti sfide (qui trovate il calendario degli azzurri nel mese di settembre) del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 che sono in programma dal 22 novembre al 18 dicembre 2022.

Capitan Chiellini e compagni sono attualmente in testa al gruppo C, a punteggio pieno, grazie alle 3 vittorie ottenute sinora. Attualmente la porta è inviolata, mentre sono 6 le reti sinora realizzate.

Italia-Bulgaria: probabile formazione

La prima partita della nostra Nazionale è in programma domani sera, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Il ct Roberto Mancini punta su Donnarumma tra i pali, sulla difesa a 4 composta da Florenzi (o di Lorenzo), Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri, sul centrocampo a 3 con Barella, Jorginho e Verratti e sul tridente offensivo composto da Chiesa, Immobile e Insigne.

Di fronte troveranno un Bulgaria reduce da un periodo non particolarmente brillante, che ha ottenuto sinora soltanto un punto grazie allo 0-0 in Irlanda del Nord. Nell’ultimo confronto diretto, lo scorso 28 marzo, gli azzurri vinsero per 2-0 grazie alle reti di Belotti (su calcio di rigore) e di Locatelli.

Italia-Bulgaria: dove vederla in tv e in streaming

La partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Italia e Bulgaria, in programma giovedì 2 settembre alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay.