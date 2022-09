Italia, Nations League e amichevoli: il calendario fino a fine 2022

Un anno disastroso, quello che si sta già avviando al termine per la Nazionale azzurra. L'Italia, dopo l'euforia per il sorprendente trionfo ad Euro 2020, ha dovuto subire l'enorme delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2022, la seconda consecutiva dopo quella del 2018. Una ferita che non si è ancora rimarginata e che, ancora una volta, ha messo in luce tutti i limiti del nostro movimento, soltanto mascherati dalla pazzesca (e anche fortunosa) impresa di poco più di un anno fa. Adesso, per gli uomini di Roberto Mancini, l'obiettivo è provare a salvare quanto meno la faccia in questi ultimi impegni dell'anno solare.

Italia, i prossimi impegni: Nations League e due amichevoli

L'Italia, nei prossimi giorni, sarà attesa dalle ultime due giornate della Nations League, competizione nella quale gli azzurri affronteranno prima l'Inghilterra a San Siro venerdì 23 settembre e poi l'Ungheria a Budapest lunedì 26. Due sfide in cui la formazione di Roberto Mancini, teoricamente, potrebbe ancora conquistare il primo posto nel proprio girone accedendo così alle Final Four: al momento la nostra Nazionale si trova infatti in terza posizione nel gruppo 3 con i suoi 5 punti, alle spalle di Ungheria (7) e Germania (6) e davanti all'Inghilterra (2).

Il 2022 azzurro si chiuderà poi con due amichevoli: la prima è in programma mercoledì 16 novembre all'Air Albania Stadium di Tirana contro l'Albania, la seconda domenica 20 novembre all'Ernst Happel Stadion di Vienna contro l'Austria. Entrambe le sfide, che si disputeranno alle 20.45, si terranno quindi nella settimana che precederà l'inizio dei Mondiali in Qatar.

Italia, il calendario fino alla fine del 2022

Questo, nel dettaglio, il calendario delle sfide dell'Italia da qui alla fine del 2022: