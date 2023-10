Italia, caccia al pass per Euro 2024: il calendario degli azzurri

A caccia del pass per Euro 2024. L'Italia, adesso guidata in panchina da Luciano Spalletti dopo le dimissioni dello scorso agosto di Roberto Mancini, è chiamata a conquistare la qualificazione alla massima competizione continentale ed evitare un nuovo flop dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2022. Gli azzurri, con i loro 7 punti, occupano al momento il secondo posto nel girone C a pari merito con Ucraina e Macedonia del Nord (che hanno però giocato una partita in più) e a -6 dall'Inghilterra capolista. Chiaro che l'obiettivo della nostra Nazionale sia quindi quello di difendere la seconda piazza, l'ultima utile per ottenere la qualificazione senza passare dagli spareggi.

Il calendario

Per difendere il secondo posto nel proprio gruppo, l'Italia è chiamata a ridurre al minimo i passi falsi nelle ultime quattro gare che le rimangono da giocare. Il prossimo impegno che dovranno affrontare gli azzurri è quello, sulla carta abbordabile, contro Malta, in programma sabato 14 ottobre. Tre giorni più tardi gli uomini di Luciano Spalletti faranno visita all'Inghilterra di Southgate, che viaggia a vele spiegate verso la conquista del primo posto. Il 17 novembre, poi, l'impegno interno contro la Macedonia del Nord, che precederà l'ultima sfida sul campo dell'Ucraina: un match che potrebbe essere un vero e proprio spareggio.

Questo, nel dettaglio, il calendario: