Italia - Colombia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Torna in campo l’Italia Femminile: martedì prossimo, 11 aprile, alle 16.30, le azzurre giocheranno un'amichevole contro la Colombia in programma allo stadio Tre Fontane di Roma. La Nazionale in rosa torna a giocare nella Capitale venti anni dopo l’ultima volta: le Azzurre si stanno allenando nel quartier generale di Coverciano. “Al Mondiale vogliamo far innamorare nuovamente gli italiani del calcio femminile e fare il meglio possibile", ha dichiarato la ct Milena Bertolini. “Abbiamo deciso di disputare una sola amichevole per poter lavorare sul campo, allenare nel migliore dei modi le calciatrici e cominciare a definire quegli aspetti che dal punto di vista tecnico, tattico e di gruppo saranno fondamentali durante il Mondiale”, ha aggiunto la ct azzurra, che ha aggiunto: “Questo è il nostro ultimo raduno prima di iniziare la preparazione per il torneo iridato. Abbiamo con noi un gruppo allargato, ci sono ragazze che fino a qualche mese fa giocavano con le Nazionali Under 19 e Under 23, il nostro intento è di riuscire a far convivere giovani e meno giovani. Ci stiamo preparando con entusiasmo e motivazione, il Mondiale è un'opportunità fantastica per le calciatrici e ci faremo trovare pronte”.

Per questo ritiro è tornata ad essere convocata la storica capitana azzurra Sara Gama. “Felice di ritrovare Sara, ma non solo. Fra le veterane è importante anche il ritorno di Valentina Cernoia ed Elisa Bartoli. La difficoltà maggiore per me sarà definire le ventitré che andranno al Mondiale, perché ci sono giovani che si stanno mettendo in mostra e che stanno facendo bene. Quella di Martina Rosucci è invece una mancanza importante. Era una giocatrice fondamentale per la Nazionale sia per le sue qualità tecniche, tattiche, e si è visto quello che ha fatto nell’ultimo torneo disputato, ma anche come punto di riferimento interno alla squadra, è un leader importante, in campo e fuori”.

Le convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como Women), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).

Italia - Colombia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Italia - Colombia, gara amichevole in programma martedì 11 aprile alle 16:30 allo stadio Tre Fontane di Roma, sarà trasmessa in diretta streaming su figc.it, sul canale YouTube della Figc e sulle pagine Facebook e Twitter della Nazionale.