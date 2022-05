Italia, 39 convocati per Finalissima e Nations League: la lista completa

La ferita per la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 è ancora aperta, ma l'Italia, campione d'Europa in carica, è chiamata adesso a ripartire. E nelle prossime settimane, il calendario, metterà gli azzurri di fronte ad una serie di incontri ricchi di fascino, a partire da mercoledì 1 giugno, quando la formazione di Roberto Mancini affronterà l'Argentina, vincitrice dell'ultima Coppa America, nella "Finalissima" in programma allo stadio Wembley. L'Italia, sempre nel mese di giugno, inizierà poi il suo cammino nella terza edizione della Uefa Nations League: il 4 ci sarà la sfida con la Germania allo stadio Dall'Ara di Bologna, il 7 quella con l'Ungheria allo stadio Manuzzi di Cesena per poi proseguire con le trasferte di Wolverhampton contro l'Inghilterra (11 giugno) e di Monchengladbach con la Germania (14 giugno). Le ultime due gare, invece, si giocheranno nel mese di settembre.

Italia, il calendario degli impegni di giugno

Mercoledì 1 giugno ore 20.45: Italia-Argentina (Finalissima)

Sabato 4 giugno ore 20.45: Italia-Germania (Nations League)

Martedì 7 giugno ore 20.45: Italia-Ungheria (Nations League)

Sabato 11 giugno ore 20.45: Inghilterra-Italia (Nations League)

Martedì 14 giugno ore 20.45: Germania-italia (Nations League)

Italia, i convocati per Finalissima e Nations League