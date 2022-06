Italia, i convocati per la Nations League: la lista completa

Tra infortuni e scelte tecniche, sono ben nove i giocatori che hanno lasciato il ritiro azzurro dopo la debacle nella Finalissima contro l'Argentina, con l'Italia travolta (e tramortita) dall'Albiceleste con un 3-0 senza attenuanti. I primi a lasciare il gruppo di Roberto Mancini sono stati Chiellini (che ha terminato la sua avventura con la maglia della Nazionale), Bernardeschi, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti, ai quali si sono poi aggiunti Lazzari, Sirigu e Zaccagni. A disposizione del tecnico, quindi, restano 35 giocatori, chiamati a prendere parte ai prossimi quattro impegni che, a partire da sabato 4 fino a martedì 14 giugno, vedranno gli azzurri scendere in campo per ben quattro volte in Nations League.

La prima sfida vedrà l'Italia impegnata al Dall'Ara di Bologna contro la Germania, mentre martedì 7, al Manuzzi di Cesena, sarà la volta del match contro l'Ungheria. La nostra Nazionale sfiderà poi sabato 11 a Wolverhampton l'Inghilterra nella rivincita della finale di Euro 2020, prima di volare a Monchengladbach per il match di ritorno contro la Germania (martedì 14 giugno).

Italia, i convocati per la Nations League

Questa la lista completa dei giocatori convocati da Mancini per i prossimi impegni di Nations League: