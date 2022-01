La prima Italia del 2022 con tante novità: ecco i 35 Azzurri dello stage

Chi strapperà una convocazione per gli spareggi di fine marzo? Il tempo corre e il 24 marzo, giorno di Italia - Macedonia (a Palermo), si avvicina. Sperando di essere poi il 29 in campo per la finalissima contro Portogallo o Turchia (in trasferta).

Quello che inizia domani è solo uno stage, certo, ma dentro il meltin pot quasi tutto sperimentale portato da Mancini a Coverciano può esserci anche qualche volto nuovo dell'Italia che verrà. Non in un futuro lontano, ma nei prossimi due mesi, quando il ct dovrà andare a fare la "guerra" per riportare il nostro Paese in un campionato del mondo, dopo l'assenza pesantissima dall'ultima edizione in Russia.

Le novità

Mario Balotelli, 18 partite e 7 gol in Turchia finora, è come sempre l'uomo che divide: l'attaccante dell'Adana Demirspor torna dopo tre anni e per l'ennesima volta ha una chance azzurra. Saprà coglierla facendo parlare solo il campo? Non tutti gliel'avrebbero concessa, Mancini l'ha fatto mostrando anche coraggio, ma solo perché davanti deve trovare con urgenza un'alternativa valida a Ciro Immobile e in questo momento la materia prima non abbonda. Con Balo, si giocheranno un posto nella nuova Italia anche Joao Pedro, italobrasiliano e capitano del Cagliari, e Gianluca Scamacca, la verà novità della serie A quest'anno in fatto di bomber e ormai dentro il gruppo azzurro.

Il ct deve fare a meno di Federico Chiesa e cerca fantasia e gol anche dagli esterni: Zaccagni e Zaniolo i due giocatori in corsa per entrare nel gruppo fin dagli spareggi mondiali.

Le convocazioni di questo stage premiano anche la serie B: nei 35 anche due giocatori della Cremonese, Carnesecchi, portiere dell'Under 21, e Fagioli, uno dei migliori centrocampisti italiani in rampa di lancio, futuro juventino (sarebbe servito come il pane anche adesso ad Allegri...). L'altra grande novità è Samuele Ricci, uno dei migliori dell'Empoli di Andreazzoli, grande realtà del campionato. Soprende meno, ma è una bella notizia, la chiamata di Frattesi: la mezzala del Sassuolo è ormai protagonista della serie A e nei prossimi mesi cambierà casacca per accasarsi ad una big. Per lui l'azzurro è una logica conseguenza.

Curiosa la storia di Luiz Felipe: il 24enne difensore italobrasiliano della Lazio due anni fa disse no alla chiamata di Di Biagio con l'Under 21. In passato aveva vestito la maglia del Brasile Under 23. Oggi, con un contratto in scadenza con il suo club e la prospettiva di poter giocare un Mondiale, il centrale di San Paolo sicuramente non dirà no alla convocazione di Mancini. Orgogliosamente italianissimo è il 18enne dell'Atalanta Giorgio Scalvini, 2003, il più giovane della truppa azzurra in questo stage. Ennesimo premio al lavoro di Gasperini e del club bergamasco nell'immissione continua nella nostra serie A di ragazzi di qualità.

Da domani, mercoledì 26 a venerdì 28, a Coverciano, saranno 35 i calciatori convocati. Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi all’elenco i calciatori del gruppo azzurro attualmente infortunati per prendere parte al lavoro tattico propedeutico alle gare di marzo. Il raduno è fissato per le ore 12 di domani, con il Ct che alle 13.15 terrà una conferenza stampa da remoto per poi dirigere nel pomeriggio la prima delle tre sedute di allenamento in programma.

I convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);



Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Il programma

Mercoledì 26 gennaio

Raduno presso il CTF di Coverciano

Ore 13.15 – Conferenza stampa da remoto del Ct

Ore 15.30 – Allenamento (chiuso)



Giovedì 27 gennaio

Ore 15.30 – Allenamento (chiuso)



Venerdì 28 gennaio

Ore 10.30 – Allenamento (chiuso)