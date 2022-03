Convocati Italia Playoff Mondiali 2022, la lista di Mancini

Sono 33 i convocati da Roberto Mancini in vista degli impegni valevoli per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2022. Il ct dell'Italia ha diramato la lista nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo. Escluso Mario Balotelli, mentre c'è spazio per l'attaccante del Cagliari Joao Pedro. Prima chiamata per il difensore della Lazio Luiz Felipe, mentre rimane fuori il milanista Alessio Romagnoli. Regolarmente convocato anche il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, attualmente positivo al Covid-19: il giocatore raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario.

Italia, i convocati per i Playoffo Mondiali 2022

L'Italia, costretta a passare dai playoff dopo aver chiuso al secondo posto il girone di qualificazione alle spalle della Svizzera, affronterà giovedì 24 marzo a Palermo in semifinale la Macedonia del Nord. Gli azzurri, nell'eventuale finale, si troverebbero poi di fronte la vincente di Portogallo-Turchia, con la formazione di Roberto Mancini che affronterebbe l'impegno in trasferta nella serata di martedì 29 marzo.

Di seguito l'elenco completo dei convocati: