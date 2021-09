Italia, giovedì i convocati per la Nations League: le possibili scelte di Mancini

Si avvicinano le Final Four di Nations League, in programma tra mercoledì 6 e domenica 10 ottobre a San Siro e allo Juventus Stadium. Una competizione che vedrà per protagonista anche l'Italia di Roberto Mancini campione d'Europa in carica, che in semifinale affronterà quella Spagna già eliminata dagli azzurri ai calci di rigore nell'ultima edizione degli Europei. L'altra semifinale vedrà invece di fronte il Belgio di Roberto Martinez e la Francia di Deschamps, la grande delusa di Euro 2020.

Nations League, le scelte di Mancini: conferma in vista per il blocco difensivo

Mancini, in vista delle Final Four, sta studiando la lista dei 23 convocati da presentare alla Uefa, con i nomi che verranno ufficializzati nella giornata di giovedì 30 settembre. In porta, malgrado il poco spazio fin qui trovato al Paris Saint-Germain, ci sarà Donnarumma, eletto miglior giocatore degli ultimi Europei, insieme a Meret e Sirigu. In difesa certi del posto Bonucci, Chiellini, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo ed Emerson Palmieri, con Toloi, Calabria, Biraghi e Dimarco a contendersi gli altri posti.

Nations League, le scelte di Mancini: Tonali verso una chiamata, idea Lucca

In mezzo al campo il ct ripartirà dagli inamovibili Jorginho, Barella, Verratti e Locatelli. Verso una chiamata anche Pellegrini, così come potrebbe ritrovare posto in azzurro Tonali. In lizza, poi, Pessina e Cristante. In attacco, invece, sicuri Immobile, Chiesa, Insigne e Raspadori, con gli altri posti contesi da Berardi, Bernardeschi e Zaniolo. Più defilate le candidature di Kean e Scamacca, mentre attenzione alla sorpresa Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 grande protagonista in Serie B con la maglia del Pisa: per lui potrebbe presto arrivare una chiamata di Mancini, anche se difficilmente ciò avverrà già in occasione delle Final Four di Nations League.