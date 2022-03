Italia, è ancora addio al Mondiale: Roberto Mancini forse lascia

Doveva essere il primo atto del ritorno dell’Italia al Mondiale, invece è diventato il giorno in cui è calato anticipatamente il sipario. Oggi, giovedì 24 marzo, l’Italia ha visto chiudersi le porte del Mondiale in Qatar. Un'altra catastrofe sportiva dopo l’eliminazione per mano della Svezia dal Mondiale di Russia nel 2018. Si tratta della seconda assenza consecutiva per la nazionale italiana, un vero e proprio smacco per una nazione che vanta quattro successi nella rassegna iridata.

Disastro Italia, la Macedonia vince il playoff

Il Mondiale che si disputerà il prossimo inverno avrà altri protagonisti, perché il gelo è sceso anticipatamente sullo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Al 92’esimo minuto la rete di Trajkovski su un non irresistibile tiro rasoterra di sinistro condanna gli azzurri di Roberto Mancini, che passano dalle stelle alle stelle in meno di un anno.

La gloria mondiale si rivela effimera e quella squadra, stasera priva di alcuni elementi di spicco come i lungodegenti Federico Chiesa e Leonardo Spinazzola, si infrange contro un ostacolo ampiamente alla portata come la Macedonia del Nord.

Restano le lacrime di alcuni dei grandi protagonisti di questo ciclo, su tutte quelle di Jorginho, che ha fallito i rigori che avrebbero consentito una matematica e comoda qualificazione in autunno, quando gli azzurri, peccando un po’ per la pancia piena post trionfo Europeo, hanno lasciato per strada i punti decisivi contro Bulgaria e Svizzera.

Stasera, a parte l'occasione finale, la Macedonia non aveva costruito molto, ma gli azzurri avevano palesato i soliti limiti. L'assenza di un attaccante di riferimento e l'incapacità di riproporre nuovamente quel gioco corale che era riuscito durante l'Europeo estivo a entusiasmare gli italiani. Questi i due rammarichi più grandi insieme alla grande occasione regalata nel primo tempo da un clamoroso svarione del portiere Dimitrievski, graziato da Berardi.

Portogallo-Macedonia del Nord si giocheranno la finale del playoff. Per il calcio italiano è un'altra notte buia per il calcio italiano, che ora dovrà nuovamente fare da spettatore ai Mondiali prima di potersi rialzare.