Italia-Estonia, le probabili formazioni: tridente sperimentale per gli azzurri

Torna in campo l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, nella serata di mercoledì 11 novembre (fischio d'inizio alle 20.45), ospiteranno al Franchi di Firenze l'Estonia in un incontro amichevole. Il commissario tecnico, positivo al Covid, lascerà il posto in panchina ad Alberigo Evani, al quale spetterà il compito di dirigere la squadra.

Italia-Estonia, le scelte dei due allenatori

La nazionale azzurra scenderà in campo con una formazione altamente sperimentale. Il modulo sarà il 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Bernardeschi, Lasagna e Grifo. In mezzo al campo spazio in cabina di regia per Tonali affiancato da Soriano e Gagliardini, mentre in difesa, a protezione del portiere Sirigu, ci saranno D'Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni ed Emerson. Prudente 4-4-1-1 invece per gli estoni, nel quale l'unica punta Lepik sarà sostenuta da Vassiljev.

Italia-Estonia in tv e streaming

La partita Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta da Rai 1 a partire dalle 20.45. Il match sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Italia-Estonia, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Mancini (in panchina Evani)

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. All. Voolaid