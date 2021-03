Italia, la probabile formazione agli Europei 2021: ballottaggio Immobile-Belotti, centrocampo tutta qualità

Inizieranno il prossimo 11 giugno gli Europei 2021, con l'Italia che inaugurerà il torneo nella sfida contro la Turchia. Gli azzurri, inseriti nel girone A, dovranno poi vedersela anche con Svizzera e Galles, con l'obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale senza eccessivi problemi. Malgrado alla competizione manchino ancora oltre due mesi, per Roberto Mancini è già tempo di pensare a quella che sarà la formazione base su cui puntare, valutando a chi affidare le chiavi di difesa, centrocampo ed attacco. Il modulo di riferimento, salvo sorprese, dovrebbe essere il 4-3-3, già sperimentato con successo negli scorsi mesi dal commissario tecnico.

Difesa

Nessun dubbio tra i pali, dove toccherà al milanista Gianluigi Donnarumma difendere la porta azzurra. A contendersi il ruolo di secondo il torinista Salvatore Sirigu e il napoletano Alex Meret, favoriti su Cragno per una convocazione. In mezzo alla difesa certo del posto Bonucci, mentre l'altra maglia sarà contesa da Chiellini (di cui andranno valutate le condizioni fisiche), Acerbi, Romagnoli e Bastoni. Bagarre anche sulle fasce: a sinistra Spinazzola prova ad insidiare il favorito Emerson, mentre a destra Florenzi deve guardarsi dalla concorrenza di Di Lorenzo.

Centrocampo

Meno dubbi invece in mezzo al campo, dove Mancini dovrebbe puntare sul terzetto composto da Jorginho, Verratti e Barella, giocatori dotati di grande tecnica e facilità di palleggio. Pellegrini e Locatelli le prime alternative, mentre Sensi, dopo un anno difficile a causa di alcuni infortuni, sembra aver perso terreno nelle gerarchie. Occhio anche a Pessina, messosi in luce in stagione con la maglia dell'Atalanta.

Attacco

Per il ruolo di centravanti sembra una lotta a due tra Immobile e Belotti, con l'attaccante della Lazio favorito sul torinista, ma Kean proverà a mettere in difficoltà il tecnico. A sinistra certo del posto Insigne, mentre a destra, visto l'ottimo rendimento tenuto in stagione, Chiesa dovrebbe aver scalzato nelle gerarchie sia Bernardeschi che Berardi.

Italia, la probabile formazione agli Europei 2021

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini