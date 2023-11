Euro 2024, in che fascia sarà l'Italia

Missione compiuta. L'Italia, con lo 0-0 di Leverkusen contro l'Ucraina, ha staccato il pass per Euro 2024. Una qualificazione arrivata con il brivido per gli azzurri, che hanno conquistato il secondo posto ai danni degli uomini di Rebrov (che recriminano per un presunto rigore non concesso nel finale per un intervento di Cristante su Mudryk) solamente in virtù dei risultati negli scontri diretti. La formazione di Spalletti, nel torneo in programma la prossima estate in Germania, proverà adesso a diventare il titolo conquistato nella magica notte di Wembley dell'11 luglio 2021.

La fascia dell'Italia

Il cammino, per l'Italia, non si preannuncia però dei più semplici. Gli azzurri, alla ricerca di una nuova identità dopo i flop post Euro2020, verranno infatti inseriti in terza o quarta fascia nel sorteggio della fase a gironi. Il rischio, in particolare, è che Donnarumma e compagni scivolino nell'ultima fascia, venendo così inseriti in un raggruppamento di ferro: per restare in terza fascia gli uomini di Spalletti devono sperare che il Galles batta la Turchia ed esca un pari in Croazia-Armenia o sperare che la Croazia perda con l'Armenia.

Queste, nel dettaglio, le fasce ad oggi, che saranno definitive soltanto dopo le gare di martedì 21 novembre:

Fascia 1: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

Fascia 2: Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania

Fascia 3: Scozia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Olanda, Italia

Fascia 4: Serbia, Svizzera, le vincitrici degli spareggi

Come viene stilato il ranking per le fasce

Il ranking per le fasce viene stilato tramite i seguenti criteri ed escludendo i risultati ottenuti contro le squadre classificatesi al sesto posto dei gruppi di qualificazione (Malta, nel caso della nostra Nazionale)