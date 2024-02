Italia Femminile, amichevoli con Irlanda e Inghilterra: sarà la prima volta di una Nazionale al Viola Park

A due mesi e mezzo di distanza dal netto successo (3-0) con la Svizzera, che ha certificato il secondo posto nel girone di Nations League, l’Italia di Andrea Soncin è pronta a tornare in campo per i primi due impegni del 2024. Venerdì 23 febbraio (ore 18.15) le Azzurre affronteranno l’Irlanda al ‘Rocco B. Commisso Viola Park’ - il nuovo centro sportivo della Fiorentina che ospiterà per la prima volta una Nazionale - mentre martedì 27 (ore 18) ad Algeciras, cittadina spagnola che affaccia sullo stretto di Gibilterra, è in programma la seconda amichevole contro l’Inghilterra.

Dopo l’ottimo percorso nella nuova competizione UEFA, in un raggruppamento di cui facevano parte anche due potenze del calcio mondiale femminile come Svezia e Spagna, battuta 3-2 nella magica serata di Pontevedra, l’Italia si appresta a fare le prove generali in vista dell’inizio delle qualificazioni al Campionato Europeo del 2025, che prenderanno il via ad aprile.

Si tratterà dell’ottavo confronto con l’Irlanda (24ª nel ranking FIFA) e i precedenti sono nettamente favorevoli alle Azzurre, che hanno vinto 6 partite, pareggiando la gara disputata nel 2016 alla Cyprus Cup. Bilancio in attivo anche contro le campionesse d’Europa in carica (quarte nel ranking FIFA), già affrontate 32 volte: sono 17 i successi dell’Italia, 9 quelli inglesi, 6 i pareggi, con la vittoria azzurra che manca però dal 2012. Nel match più recente, giocato poco meno di un anno fa all’Arnold Clark Cup, la selezione guidata da Sarina Wiegman si è imposta 2-1.