L'Italia aspetta la Finlandia, basta un pari per gli Europei

A poche ore di distanza dallo 0-0 con i Paesi Bassi, la Nazionale Femminile è tornata al Fortuna Stadion di Sittard per effettuare la seduta di scarico e iniziare a preparare l’ultimo e decisivo appuntamento del girone. Grazie ai risultati di ieri sera, l’Italia è di nuovo padrona del suo destino: una vittoria con la Finlandia, nel match in programma martedì (ore 19, diretta tv su Rai Sport) a Bolzano, permetterebbe alle Azzurre di ottenere il pass per EURO 2025. L’obiettivo verrebbe centrato anche in caso di pareggio e di contestuale sconfitta della Norvegia contro la selezione Oranje, ma la squadra di Andrea Soncin vuole fare bottino pieno per evitare calcoli e regalarsi una serata di festa.

Il calore dello stadio ‘Druso’ sarà decisivo per lanciare l’assalto a uno dei primi due posti del Gruppo 1 e centrare la tredicesima qualificazione alla fase finale di un Europeo. Ne è consapevole Arianna Caruso, che non vede l’ora di vivere le emozioni dei 90 minuti che metteranno in palio il biglietto aereo per il torneo che si disputerà tra un anno in Svizzera. “Dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti - ha dichiarato la centrocampista della Juventus - siamo fortunate perché è tutto nelle nostre mani. Il Ct ci ha fatto i complimenti per come abbiamo giocato con i Paesi Bassi e, nonostante ci sia un pizzico di rammarico per non aver concretizzato le tante occasioni create, dobbiamo immediatamente voltare pagina: tra tre giorni scenderemo in campo con la giusta mentalità per completare il lavoro”.

Caruso, prima di salire sul volo che nel pomeriggio porterà le Azzurre a Bolzano, dove l’Italia non gioca da 20 anni, chiama a raccolta i tifosi, che con il loro supporto potranno rendere l’atmosfera di martedì ancora più speciale: “Ci aspettiamo un grande pubblico - ha concluso - sarà la nostra forza e ci darà la spinta, aiutandoci a superare anche i momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno di tutti e spero che verranno in tantissimi”. Domani sera la squadra si allenerà per la prima volta al ‘Druso’, dove lunedì alle 19.30 – dopo la conferenza stampa della vigilia – effettuerà la rifinitura.