Italia fuori dai Mondiali, da chi ripartire dopo l'ennesima disfatta

Una disfatta, un ko al quale ancora stentiamo a credere. L'Italia è fuori dal Mondiale 2022, condannata dalla sconfitta interna contro una modestissima Macedonia del Nord. Una debacle anche peggiore di quella che, quasi cinque anni fa, ci era costata il pass per i campionati del mondo 2018 a scapito della Svezia. Perché allora fummo eliminati da una Nazionale non certo eccelsa, ma comunque di buon livello, mentre adesso, a sbarrarci la strada per il Qatar, è la squadra che occupa la 67esima posizione del ranking Fifa, alle spalle, tanto per dare un'idea, di formazioni come Giamaica, Panama e Repubblica Democratica del Congo. Insomma, un'eliminazione per mano del Portogallo in finale avrebbe potuto anche starci, contro i macedoni in casa, invece, proprio no.

Italia, da chi ripartire

Una disfatta che costringe l'Italia a considerare già chiuso quel miniciclo che si era aperto con l'arrivo di Roberto Mancini sulla panchina e culminato con il trionfo ad Euro 2020, con tanti, troppi punti interrogativi sul futuro. Poche, invece, le certezze da cui ripartire. Tra queste vi è Marco Verratti, probabilmente il migliore nel mezzo del naufragio azzurro contro la Macedonia. Il centrocampista del Paris Saing-Germain è uno dei pochissimi elementi di livello internazionale su cui possiamo contare e, insieme ai vari Jorginho, Barella, Locatelli, Pellegrini e Tonali, può formare un centrocampo di tutto rispetto, come dimostrato nell'ultima edizione degli Europei.

In difesa, invece, ci sono tanti punti interrogativi. Chiellini e Bonucci, data la carta d'identità, non possono rappresentare il futuro ed i giovani, al momento, non sembrano dare le stesse garanzie del tandem bianconero. L'elemento più interessante in prospettiva è Alessandro Bastoni, che, tuttavia, in azzurro fatica a ripetere le ottime prestazioni offerte con la maglia dell'Inter. Sulle corsie esterne, invece, serve come il pane ritrovare il miglior Spinazzola, ancora sulla via del recupero dopo il grave infortunio accusato contro il Belgio agli Europei. In porta, malgrado le difficoltà degli ultimi tempi, non è in discussione Gianluigi Donnarrumma.

Ciò che è da reinventare completamente, però, è l'attacco. Contro la Macedonia, ancora una volta, è stato infatti proprio il reparto offensivo quello a mostrarsi più carente. Immobile, con la maglia azzurra, proprio non riesce ad incidere ed è ormai scivolato in un tunnel senza uscita, Insigne, con il suo trasferimento in Canada, uscirà verosimilmente dal giro della Nazionale senza troppi rimpianti ed anche Berardi, malgrado l'ottimo rendimento offerto con il Sassuolo, non ha convinto. Non resta che attendere il rientro di Chiesa ed il reinserimento di Zaniolo, poi, per il resto, è buio totale: l'unico nome che al momento può rappresentare il futuro è Gianluca Scamacca, il quale, però, ha ancora tutto da dimostrare a livello internazionale.