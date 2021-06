Italia Galles 1-0, Euro 2021: gol e highlights. Azzurri inarrestabili, decide Pessina

Cambia tanto Mancini, ampio turnover ma non cambia l'esito finale. Vince l'Italia, vince ancora. Azzurri inarrestabili, con il Galles decide Pessina. Il centrocampista dell’Atalanta a segno al 39’ su assist di Verratti e l'Italia conclude il girone a punteggio pieno. Nel Galles espulso Ampadu per un brutto fallo su Bernardeschi. Italia prima nel girone, passa anche il Galles che è secondo. Nonostante la sconfitta il Galles ottiene il pass per gli ottavi come seconda del gruppo: alla Svizzera non basta il 3-1 sulla Turchia. All'Italia, già qualificata per gli ottavi, bastava un punto per chiudere al comando il gruppo A. L'Italia si qualifica agli ottavi di finale degli Europei 2020-2021 come prima nel girone A, a punteggio pieno senza aver mai subito gol.

Italia Galles 1-0: video gol highlights

Il bel gol dell'Italia segnato da Pessina (qui il video). Gli azzurri hanno sbloccato oggi il risultato su palla inattiva, una gran punizione di Verratti dalla destra: Pessina ha girato nell'angolo con un gran tocco al volo. Tanta classe. Roberto Mancini da record: con la vittoria di oggi per 1-0 sul Galles il filotto della sua Italia è arrivato a 30 risultati utili consecutivi. Viene così eguagliato il record della Nazionale di Vittorio Pozzo negli anni Trenta, per la precisione fra il 1935 e il 1939. Ma la nazionale e' anche arrivata a undici vittorie di fila senza subire reti, per oltre mille minuti di gioco. Si vola a Londra per gli ottavi di finale sabato prossimo!

Il tabellino

Il tabellino di Italia-Galles, terzo incontro del girone A di Euro 2020:



Italia (4-3-3): G. Donnarumma (44' st Sirigu); Toloi, Bonucci (1' st Acerbi), Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho (30' st Cristante), Pessina (41' st Castrovilli), Chiesa, Belotti, Bernardeschi (30' st Raspadori). A disp. Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Insigne, Immobile, Barella. CT: Mancini.



Galles (4-2-3-1): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; N. Williams (41' st B. Davies); Morrell (15' st Moore), Allen (42' st Levitt), Roberts; Bale (41' st Brooks), Ramsey, James (29' st Wilson). A disp. Hennessey, A. Davies, , Lockyer, T. Roberts, Norrington Davies, J. Williams, Mepham. Ct: Page.



Arbitro: Hategan. Guardalinee: Ghinguelac e Gheorghe. Quarto uomo: Grinfeeld. Var: Gil. Avar: Letexier, Pages, Van Boekel.

Marcatori: 38' pt Pessina Note: Spettatori 15mila.

Ammoniti: Allen (G), Gunter (G) e Pessina (I)

Espulso: 10' st Ampadu