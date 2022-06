Italia-Germania, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Rialzare la testa dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 ed il pesante ko incassato contro l'Argentina nella finalissima. Questo il compito a cui è chiamata l'Italia, con la formazione di Roberto Mancini che sabato 4 giugno (fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Dall'Ara di Bologna) inizierà il proprio cammino in Nations League con la sfida contro la Germania. Un match in cui gli azzurri dovranno dar vita ad una prova di orgoglio, cercando di allontanare le nubi nere che si sono addensate in questi mesi sopra la Nazionale: dopo la vittoria ad Euro 2020, Bonucci e compagni sono infatti sprofondati in una spirale negativa, con il trionfo di Wembley dello scorso luglio che sembra già soltanto un lontano ricordo.

Dall'altra parte, invece, ci sarà una Germania che sembra essersi rimessa sulla giusta strada dopo il flop dei Mondiali 2018: i tedeschi, guidati dal ct Flick, sfrutteranno gli impegni di Nations League per prepararsi al meglio in vista di Qatar 2022, dove vorranno recitare un ruolo da protagonisti.

Italia-Germania, le scelte di Mancini

Mancini, per la gara contro la Germania, potrebbe affidarsi ancora una volta al 4-3-3, anche se il ct sta lavorando a qualche alternativa. Al centro dell'attacco Scamacca dovrebbe essere preferito a Belotti, con il tridente poi completato da Pellegrini ed uno tra Raspadori e Politano. A centrocampo chance per Tonali, che giocherà al fianco di Cristante e Locatelli. In difesa possibile riposo per Bonucci con Acerbi a comporre la coppia centrale con Bastoni. Terzini Florenzi e Spinazzola, in porta ancora Donnarumma.

Italia-Germania, le scelte di Flick

Flick, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1, con Werner al centro dell'attacco. Alle spalle del centravanti del Chelsea spazio per Havertz, Muller e Sané, mentre in mezzo al campo, a fare da diga davanti alla difesa, ci sarà spazio per Gundogan e Goretzka. In difesa Rudiger e Schlotterbeck a comporre la coppia centrale, con Kimmich a destra e Raum a sinistra. Tra i pali il veterano Neuer.

Italia-Germania, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick

Italia-Germania, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Italia-Germania sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.